Уфа, , 09:04 — REGNUM Открытый конкурс на лучший проект по созданию памятника национальному герою республики, командиру легендарной 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову пройдет в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Указ о проведении соответствующего конкурса подписал глава республики Радий Хабиров. Памятник командиру будет установлен в Уфе на Советской площади.

Управление делами Главы республики, которое и является организатором проведения конкурса, должно утвердить состав конкурсной комиссии и соответствующее положение. Правительству Башкирии нужно будет определить источники финансирования расходов, связанных с исполнением указа.

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