Хабаровск, , 09:13 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл встречу с главами городских и сельских поселений, а также с руководителями собраний депутатов. К работе был приглашён практически весь состав регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы края.

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Почти за 3,5 месяца пребывания в должности, Михаил Дегтярёв успел побывать во всех районах, и даже в таких, в которых два предыдущих губернатора никогда не были. Основные вопросы — большие различия в экономическом развитии и бюджетной обеспеченности, износ учреждений социальной сферы и плохие дороги.

«В районах ситуация с дорогами «аховая». В этом году по моему поручению приступили к ремонту дороги «Новый Ургал — Чегдомын», участка дороги «Комсомольск — Березовый». Мы обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой помочь с реконструкцией дороги «Ванино — Советская Гавань». Это стартовый перечень дорог, которые будем ремонтировать», — пояснил врио губернатора.

На встрече с главами Дегтярёв ответил на 48 вопросов. Самые острые из них касались медицины и ЖКХ. Так, глава села Лидога Нанайского района попросил построить амбулаторию, которую им обещают уже несколько лет. Михаил Дегтярёв дал соответствующее поручение краевому министерству здравоохранения.

«Лидога — это перекрестье дорог. Там нужно не только нормальное медицинское учреждение с грамотными врачами, но и элементарная придорожная инфраструктура, туалет нужен для путешественников. Развитию этого села надо уделить особое внимание», — глава Хабаровского края.

В завершении встречи прошло награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика. Михаил Дегтярёв сказал, что будут вручать победителям не только памятные грамоты и дипломы, но и оказывать финансовую помощь поселениям. За первое место помощь составит 1 млн рублей, за второе — 750 тыс., за третье — 500 тыс. рублей. Деньги пойдут на развитие муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет в хабаровском крае планируют привести в порядок 330 км автодорог. Работы проведут как в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так и в сельских территориях.

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