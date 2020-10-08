Петропавловск-Камчатский, , 09:04 — REGNUM На острове Врангеля военные экологи собрали и подготовили к вывозу на материк около 150 тонн металлолома. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в ходе запланированных на 2020 год работ «в районе бухты Сомнительная (аэродром Звёздный) собрано, подготовлено к вывозу около 150 тонн металлолома. Вывоз металлического мусора будет организован судном сторонней организации в 2021 году».

Для проживания и обеспечения работ сводного экологического подразделения ВВО был развёрнут стационарный лагерь. На остров было доставлено около десяти единиц тяжёлой техники и специального технологического оборудования. Экологическое подразделение, в состав которого в настоящее время входит более 45 военнослужащих, занимается очисткой территории, вывозом мусора для последующей утилизации, а также рекультивацией очищенных земель на территории государственного заповедника на острове Врангеля. Постоянного населения на арктическом острове нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершается подготовка сводного экологического подразделения войск и сил на северо-востоке России для работ на острове Врангеля.

Читайте ранее в этом сюжете: Экологи Минобороны РФ завершают подготовку к очистке острова Врангеля