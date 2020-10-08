Пекин, , 09:01 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг за все время эпидемии было выявлено 5134 случая COVID-19, 4885 пациентов были выписаны из больниц, 106 скончались.

В САР Макао ситуация не меняется месяцами — из 46 заболевших все уже давно выздоровели. На Тайване из 523 заболевших семеро скончались, из больниц выписано 486 человек.