Москва, , 08:59 — REGNUM Более 500 тыс. консультаций провели специалисты московского телемедицинского центра (ТМЦ). Об этом 8 октября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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По её словам, дистанционное наблюдение за здоровьем получают пациенты с коронавирусом, находящиеся дома, а также добровольцы, принимающие участие в тестировании вакцины против коронавируса.

Сотрудники ТМЦ отвечают на вопросы по видеосвязи в круглосуточном режиме. Они дают рекомендации, контролируют состояние пациентов, корректируют лечение.

По словам Раковой, среднее время удалённого приёма составляет 13−15 минут.