Пекин, , 08:58 — REGNUM Ни одного нового локального случая COVID-19 не было выявлено в Китае за прошедшие сутки, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 11 новых подтвержденных случаев опасной инфекции было подтверждено у прибывших в страну из-за рубежа, поэтому эти случаи проходят в статистике как «импортные».

Один новый «импортный» случай подозрения на инфекцию выявлен в Шанхае, смертей за сутки от инфекции зафиксировано не было. Из больниц страны за сутки выписано 16 пациентов.

Из общего числа новых «импортных» случаев, пять пришлись на Шанхае, три — на провинцию Сычуань, по одному — на провинции Чжэцзян, Фуцзянь и Шэньси.

Общее число заболевших в стране достигло 85 500 с начала эпидемии, включая 80 666 выздоровевших и 4634 погибших. В больницах остается 200 пациентов.