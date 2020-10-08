Москва, , 09:06 — REGNUM Учёные российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, создавшие первую в мире вакцину от нового коронавируса, достойны Нобелевской премии. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Депутат предложил выдвинуть учёных на соискание премии в 2021 году, так как создание ими вакцины — это настоящий прорыв в области науки и медицины. Человечество сталкивалось со столь масштабной пандемией больше ста лет назад, это был «испанский» грипп.

«Думаю, что их труд должен быть отмечен мировым сообществом», — сказал Огуль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Огуль предложил представить разработчиков вакцины «Спутник V» к государственной награде.

Читайте также: Комитет Госдумы просит Мурашко наградить разработчиков вакцины от COVID-19