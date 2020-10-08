Кейптаун, , 08:59 — REGNUM В городах ЮАР проходят массовые демонстрации в рамках общенациональной забастовки, объявленной Конгрессом южноафриканских профсоюзов, на фоне рекордного уровня безработицы. Об это сообщает ВВС Swahili.

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Бастующие выдвигают различные требования, включая повышение заработной платы государственным служащим, улучшение социальной защиты работников здравоохранения и прекращение коррупции.

Члены конгресса прошли маршем к Национальному казначейству в Претории. Большинство членов конгресса призвали оставаться дома, чтобы не подрывать усилия по сдерживанию распространения коронавируса.

Напомним, что ЮАР потеряла рекордное число рабочих мест из-за пандемии. Как передавало ИА REGNUM, в самый строгий период карантинных мер, число безработных в стране увеличилось на 5,3 миллионов человек и достигло 20,5 миллионов.

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