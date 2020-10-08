Шанхай, Китай, , 08:54 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки зафиксировано пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, одним заболевших оказался гражданин России, в то время как оставшиеся четыре — граждане Китая, прибывшие с работ в США, Франции и Эфиопии.

Все пятеро были направлены в специальные госпитали для получения медицинской помощи после того, как у них появились соответствующие симптомы. Всего 125 человек находившихся в контакте с заболевшими, были помещены на карантин.

Общее число «импортных» пациентов с диагнозом COVID-19 в Шанхае достигло 688 человек, из которых 631 пациент был выписан, еще 57 продолжают получать медицинскую помощь. Число локальных случаев в мегаполисе достигло 342, включая семь смертельных.