Пекин, , 08:50 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 16 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 200 пациентов по-прежнему находятся на лечении в стране. Общее число выздоровевших достигло 80 666 человек за все время эпидемии в стране.

Общее число заболевших в стране достигло 85 500 с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались. За сутки в Китае выявлено 11 новых случаев COVID-19.