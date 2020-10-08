Пекин, 8 октября 2020, 08:50 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 16 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.
Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 200 пациентов по-прежнему находятся на лечении в стране. Общее число выздоровевших достигло 80 666 человек за все время эпидемии в стране.
Общее число заболевших в стране достигло 85 500 с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались. За сутки в Китае выявлено 11 новых случаев COVID-19.