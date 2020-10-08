Пекин, , 08:45 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено в Пекине за прошедшие сутки, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения КНР, в столице страны не выявлено ни одного нового «импортного» и локального случая опасной инфекции. Ни одного нового случая инфекции в городе не было выявлено с 24 сентября.

За прошедшие сутки в Китае было выявлено 11 новых «импортных» случаев COVID-19, а общее число заболевших в стране достигло 85 500 с начала эпидемии, включая 4634 погибших.