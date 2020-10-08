Уфа, , 08:46 — REGNUM День ветерана труда может появиться в Башкирии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты госсобрания республики планируют рассмотреть проект закона, согласно которому в Башкирии должен появиться новый памятный день: День ветерана труда, который предлагают отмечать 18 января.

По словам председателя госсобрания региона Константина Толкачева, 18 января 1974 году указом президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Ветеран труда». Этой медалью, в знак признания трудовых заслуг, награждались колхозники, рабочие, а также служащие при достижении стажа, который был необходим для выхода на пенсию.

Толкачев отметил, что эту добрую советскую традицию хорошо помнит старшее поколение. Поэтому, будет правильным, если ее в какой-то степени возродить. Памятная дата будет являться символом признания заслуг людей, которые посвятили себя добросовестному многолетнему труду в науке, образовании, здравоохранении, а также в госучреждениях и общественных организациях. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании госсобрания региона.

Толкачев считает, что новая памятная дата будет способствовать уважению к человеку труда в целом, а также к ветеранам различных отраслей, преемственности в трудовых коллективах, сплоченности и правильному воспитанию молодых людей.

Отмечается, что концепция законопроекта была поддержана республиканским правительством. Если данный законопроект будет принят, то День ветерана труда станет восьмым по счету памятным днем в Башкирии, наряду с Днем государственного флага Башкирии и Днем Конституции региона. Ранее был установлен День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, который будет отмечаться 13 ноября в 2020 году впервые. Памятные дни не являются выходными днями.

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