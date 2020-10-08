Ульяновск, , 08:38 — REGNUM Ульяновские власти направили заявку в федеральное правительство на строительство госпиталя для больных COVID-19. Предварительно расходы оценили в 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

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На встрече с депутатами профильного комитета вице-губернатор — министр здравоохранения Ульяновской области Виктор Мишарин проинформировал, что на имя президента России Владимира Путина и в адрес правительства страны направлены обращения с просьбой рассмотреть возможность финансирования строительства и оснащение оборудованием многофункционального инфекционного госпиталя. Региональные власти предлагают построить больницу на 285 коек с возможностью увеличения до 570 мест.

По расчётам, расходы с учётом затрат на приобретение оборудования составят 1,4 млрд рублей.

По данным властей, в Ульяновской области развёрнута 1351 койка для лечения пациентов с CODIV-19, в том числе более 730 — с подачей кислорода. В резерве — 70 мест. В настоящее время занято 500 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 16 600 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 13 691 пациент, умерли 173 человека. По данным управления Роспотребнадзора, у 1,4% пациентов с COVID-19 заболевание протекает в тяжёлой форме, у 58% и 18% соответственно в лёгкой и средней форме тяжести. Ещё 21% пациент переносит заболевание бессимптомно.

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