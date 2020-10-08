Джакарта, , 08:35 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии призвало снизить растущую угрозу стихийных бедствий в стране, сообщает Antara.

По данным агентства, смягчение последствий землетрясений и цунами и раннее предупреждение стихийный бедствий, а также экстремальные погодные и климатические явления являются неотложными вопросами, которые необходимо поднимать.

Министр-координатор по морским делам Лухут Бинсар Панджаитан призвал все министерства, ведомства и местные органы власти вместе реагировать на информацию о потенциальных бедствиях, представленную агентством метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

«Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Все главы министерств и ведомств, губернаторы и регенты обязаны повышать осведомленность жителей, особенно о том, что мы все еще находимся в состоянии пандемии», — отметил министр-координатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября 2020 года в Индонезии выявлено 315 714 носителей SARS-CoV-2.

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