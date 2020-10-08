Москва, , 08:28 — REGNUM Детские технопарки Москвы во время длинных каникул подготовили онлайн-занятия для школьников — курсы, лекции и мастер-классы, сообщается на портале мэра столицы.

Ранее в сюжете: Детские технопарки Москвы выходят в онлайн-пространство

Бесплатные занятия для учащихся московских школ пойдут с 12 по 17 октября. На некоторые требуется предварительная регистрация.

Школьники узнают о создании сайтов, инженерном дизайне, авиации и программировании мобильных роботов. Старшеклассникам занятия помогут определиться с будущей профессией.

Как сообщало ИА REGNUM, доступность курсов в онлайн-формате в детских технопарках Москвы делает образование доступным всем интересующимся инженерными науками.

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