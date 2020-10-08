Челябинск, , 08:28 — REGNUM Главный врач челябинского областного окнкоцентра Андрей Важенин госпитализирован. Об этом пишут СМИ.

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По данным изданий, речь идёт о подозрении на коронавирусную инфекцию. Впрочем, в самом центре агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили факт госпитализации, но отметили, что результат теста на коронавирус оказался отрицательным. Сдал он его при появлении симптомов простуды.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая на Южном Урале скончались несколько медиков с коронавирусом. Последние два случая произошли в Магнитогорске — умерли врач и медицинский брат.