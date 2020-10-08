Пенза, , 09:02 — REGNUM Два сотрудника Пензенской областной стации скорой медицинской помощи скончались на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба бюджетного учреждения.

На 61-м году жизни умер специалист высшей квалификационной категории Александр Карпузов. В 1975 году после окончания 8 классов он поступил в Пензенское медучилище. Во время обучения с 1978 года работал в больнице скорой медицинской помощи санитаром. После окончания учебы с отличием был переведен на должность фельдшера. С 1986 года Александр Викторович работал в составе группы реанимации и интенсивной терапии выездной бригады скорой медпомощи. У него остались сын и жена, которая также трудится фельдшером на станции.

На 36-м году жизни 7 октября скончалась фельдшер скорой медпомощи Елена Клочкова. Женщина работала в областной станции с 2017 года.

Причины смерти медработников не уточняются.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 50-м году жизни 1 июля скончалась фельдшер здравпункта Пензенского областного медицинского колледжа ГУЗ «Городская поликлиника» Сучкова Наталья.

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