Ульяновск, , 08:21 — REGNUM В Ульяновской области более половины носителей коронавируса переносят COVID-19 в лёгкой форме. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора Дмитрия Бородкова.

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По данным главного санитарного инспектора Ульяновской области, 60% всех заболевших — это граждане в возраст от 18 до 64 лет. По словам Дмитрия Бородкова, слова которого приводит минздрав, у 1,4% пациентов с COVID-19 заболевание протекает в тяжёлой форме, у 58% — в лёгкой, у 18% — средней тяжести, 21% пациентов переносят заболевание бессимптомно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально за последние сутки выявлено 148 носителей коронавируса — общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 16 600. Выздоровел 13 691 пациент, умерли 173 человека.

Напомним, 29 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным отмечала, что порядка 23−25% случаев заболевания COVID-19 протекают в бессимптомной форме, тяжёлые формы составляют 2,6−2,7%.

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