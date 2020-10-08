Красноярск, , 08:21 — REGNUM По состоянию на 7 октября в Красноярске случаи заражения коронавирусом выявлялись в 45 школах — в отдельных классах. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в Главном управлении образования администрации Красноярска.

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На дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом переведены 95 классов в разных школах города.

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Добавим, старшие и средние классы школы №150 переведены на дистанционное обучение на две недели. Начальная школа находится в отдельном здании, обучение там продолжается в очном формате.

Также в Главном управлении образования пояснили, что школы, выходившие ранее на каникулы, с 8 октября уже вышли на обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 20 882 человек.

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