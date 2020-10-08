Ханты-Мансийск, , 08:21 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 175 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 169 случаев.

Основные очаги заражения на 8 октября: Сургут — 31 положительный тест; Ханты-Мансийск — 31; Нижневартовск — 19; Урай — 16; Когалым — 12; по 10 — в Нягани и Нефтеюганске.

Всего с начала пандемии в Югре на 8 октября зарегистрировано 23 777 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 677 человек, 198 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 8 октября составляет 1,08. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 38,47%.