Уфа, , 08:25 — REGNUM Верховный суд (ВС) Башкирии подтвердил незаконность возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы адвокатской палаты (АП) республики Булата Юмадилова. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 7 октября Верховный суд региона оставил в силе постановление Советского районного суда Уфы, который признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Булата Юмадилова и обязал Следственный комитет устранить допущенное нарушение.

По словам вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ Михаила Толчеева, выводы апелляционной инстанции были ожидаемыми, так как была очевидна необоснованность предъявляемых обвинений.

Отмечается, что Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционное представление прокурора об отмене постановления Советского районного суда Уфы. А подобное представление руководителя Следственного управления СК РФ по региону суд оставил без рассмотрения, поскольку следственный комитет не является надлежащим субъектом при оспаривании (это право ему не предоставлено законом).

Сообщается, что в марте текущего года экс-глава адвокатской палаты ознакомился с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

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