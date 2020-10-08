Пермь, , 08:14 — REGNUM В Перми завершились поиски пропавшего 5 октября 14-летнего подростка. Парень погиб. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион59».

По данным СУ СКР по Прикамью, 14-летний мальчик пропал 5 октября. Днем он через смс-сообщение уведомил родителей, что дошел до учебного центра. Затем смс-сообщение поступило преподавателю учебного центра. Подросток информировал, что не придет на занятия ввиду плохого самочувствия. По факту исчезновения ребенка 7 октября возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В поисках подростка участвовали полиция, волонтеры, местные жители. О гибели мальчика стало известно утром 8 октября.