Магадан, Магаданская область, , 08:32 — REGNUM В Магаданской области два дня работала делегация правительства РФ. Основной повесткой было выполнение поручений председателя правительства Михаила Мишустина после его поездки на Дальний Восток. Комиссия положительно оценила работу властей Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В составе правительственной делегации работали: заместители председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Для нас это не просто проверка исполнения поручений федеральными министерствами и ведомствами. Это было обсуждение вопросов и путей решения проблем Магаданской области. Эти два дня были очень конструктивными и полезными. Были не просто обозначены проблемы. Намечены пути решения, акцент сделан на повышении эффективности работы за счёт изменения уровня организации решения процессов, за счёт нашей активности», — прокомментировал губернатор Сергей Носов.

Участники обсудили ход реализации нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также формирование планов по жилищному и дорожному строительству.

Властям Магаданской области поручили разработать дорожную карту и подготовить проектно-сметную документацию на ремонт и реконструкцию региональных автодорог, с тем, чтобы при наличии средств Колыма могла рассчитывать на дополнительное финансирование.

Правительственная делегация также побывала на стройплощадке школы — детского сада в посёлке Снежный, объект строят в рамках нацпроекта «Образование». Закончить строительство планируют в феврале 2021 года. Дмитрий Григоренко сказал, что необходимо выполнить все работы в срок, так как выделенные средства федеральный центр довел до региона в полном объёме.

Кроме того, проинспектировали стройплощадки социально важных объектов региона — рыбный порт и пирс в бухте Нагаева, ФОК «Президентский», многофункциональный центр «Мой бизнес».

«Продление режима особой экономической зоны — необходимо, делать это нужно с учётом опыта и реалий. Поддержка новых направлений в экономике региона крайне важна. Есть активная поддержка со стороны Минвостокразвития РФ. Договорились обсудить ряд важных для экономики и развития региона проектов», — подвёл итог Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин побывал в августе в нескольких регионах Дальнего Востока.

По итогам рабочей поездки правительство РФ представило предложения по развитию Дальневосточного округа, его экономики и социальной сферы, решению тех задач, которые особенно волнуют жителей. Президент Владимир Путин и члены правительства РФ приняли решение поддержать внесение изменений в распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета регионам Дальнего Востока на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста.

«Очень красивый город у вас Магадан, мне очень понравилось здесь находиться. Места очень интересные», — сказал Мишустин.