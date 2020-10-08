Москва, , 08:07 — REGNUM Состояние блогера Алексея Навального могло вызвать несоблюдение диеты или употребление алкоголя, заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук Александр Сабаев.

«Это и фактор алиментарный, то есть факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков, — сказал токсиколог в интервью РИА Новости. — Это фактор несоблюдения диеты, либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти».

Он также отметил, что, вероятно, у Навального была дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был госпитализирован 20 августа в одну из больниц Омска, после того, как ему стало плохо в самолёте. Анализы, проведённые в медучреждении, не выявили ядов в крови и моче блогера. При этом в Германии, куда оппозиционер был переведён на лечение, утверждают, что навальный был отравлен ядом из семейства «Новичок».

Ранее Франция и Германия обратились к партнёрам по Евросоюзу с призывом ввести дополнительные санкции против России из-за случившегося с Навальным. Этот призыв ранее поддержали в Великобритании.

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