Мехико, , 08:07 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по химии от 1995 года, ученый из Мексики Марио Молина скончался в Мехико на 78-м году жизни. Об этом 8 октября сообщает Национальный автономный университет Мексики (UNAM), выпускником которого был покойный, на своей странице в соцсети Twitter.

«UNAM с прискорбием информирует об уходе из жизни доктора (наук) Марио Молины <…>, лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года», — говорится в сообщении. При этом, согласно данным издания El Universal, ученый умер по причине инфаркта.

Отметим, Марио Молина исследовал озоновые дыры в атмосфере Земли и совместно с американским химиком Роуландом Шервудом установил, что хлорфторуглероды разрушают слой стратосферного озона, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. Нобелевская премия была присуждена Молине за совместные работы с Шервудом и химиком из Нидерландов Паулем Крутценом по атмосферной химии, особенно в части образования и разрушения озонового слоя.