Ульяновск, , 08:06 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждено почти 150 случаев заражения коронавирусом. Среди муниципальных образований лидером по числу носителей является Ульяновск, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба и региональное управление Роспотребнадзора.

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По информации на вечер 7 октября, в области официально выявлено ещё 148 носителей коронавируса — общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 16 600. Из них 9013 случаев заражения приходится на Ульяновск. По данным властей, выздоровел 13 691 человек.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что всего проведено 295 035 лабораторных исследований в отношении 276 244 человек, под наблюдением остаются 7109 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области умерли 173 пациента с COVID-19.

Напомним, ранее из резервного фонда Ульяновской области на борьбу с коронавирусом и его последствиями выделено более 25 млн рублей, в том числе 10,2 млн рублей будет направлено на неиспользованные отпускные и компенсацию медработникам.

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