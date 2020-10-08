Орск, Оренбургская область, , 08:01 — REGNUM На востоке Оренбургской области полиция и УФСБ выявили факт преднамеренного банкротства одного из крупных предприятий региона. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, директор завода, при наличии значительной задолженности перед кредиторами, заключил договор на изготовление консервов. Цена изготовления одной единицы товара изначально являлась убыточной.

«Заключение такого договора повлияло на ухудшение финансового состояния предприятия и, как следствие, увеличение кредиторской задолженности, повлекшей неплатежеспособность должника», — сказали в полиции. Причиненный кредиторам ущерб оценивается в более чем 45 млн рублей.

За преднамеренное банкротство руководителю завода грозит до шести лет лишения свободы.