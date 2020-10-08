Кеноша, США, , 08:00 — REGNUM Из больницы выписан раненный при задержании в городе Кеноше (штат Висконсин, США) афроамериканец Джейкоб Блейк, инцидент с которым стал причиной массовых протестов и беспорядков. Об этом 8 октября сообщает телекомпания CNN.

По информации адвоката афроамериканца Патрика Кафферти, его подзащитный переведен из медучреждения в реабилитационный центр в Чикаго, где оказывают помощь людям с повреждениями позвоночника. При этом юрист не сообщил, как долго Блейк пробудет в данном центре.

Отметим, Джейкоб Блейк, у которого, как предполагалось, был при себе нож, получил ранение 23 августа, когда не подчинился требованиям полицейского. Афроамериканец в результате этого был частично парализован, у него были серьезные повреждения внутренних органов. После этого в Кеноше начались массовые протесты и беспорядки.