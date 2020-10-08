Уфа, , 07:57 — REGNUM Очередь из машин скорой помощи образовалась около инфекционного госпиталя в Башкирии из-за проводимой в нем генеральной уборки. Об этом 8 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Софья Алёшина.

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По ее словам, 7 октября из-за генеральной уборки в инфекционном центре в Зубово на некоторое время перед этим медучреждением образовалась колонна из автомобилей скорой помощи. Но к 18:30 автомобили уже разъехались, поскольку все пациенты были приняты.

Ранее в социальной сети была опубликована фотография, на которой была зафиксирована очередь из машин скорой помощи перед инфекционным центром.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 7 октября, в Башкирии было выявлено 9098 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 8234 человека.

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