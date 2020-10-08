Ульяновск, , 07:52 — REGNUM В Ульяновской области за неделю заболели ОРВИ более 10,3 тыс. человек, что чуть ниже предыдущей недели, но значительно превышает недельный эпидемиологический порог. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, на 40-й неделе эпидемиологического сезона (с 28 сентября по 4 октября) в Ульяновской области официально зарегистрировано 10 313 случаев заболевания ОРВИ. Это на 0,05% меньше по сравнению с 39-й неделей (с 21 по 27 октября). Показатель заболеваемости составил 83 на 10 тыс. населения.

В то же время на 13,3% был превышен недельный эпидемический порог. В управлении отмечают, что данный показатель превышен на 35,1% в группе среди детей в возрасте от семи до 14 лет, на 163,9% — в возрастной группе среди несовершеннолетних старше 15 лет. Власти полагают, что с учетом введения каникул в образовательных учреждениях уровень заболеваемости ОРВИ среди детей должен стабилизироваться.

Госпитализированы за неделю 42 больных ОРВИ, что на 35,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее региональные власти заявляли, что в Ульяновской области усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер в медицинских учреждениях. 6 октября губернатор Сергей Морозов на штабе по комплексному развитию региона напомнил, что всем гражданам необходимо соблюдать «базовые противоэпидемические меры: носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию». По его словам, на основании данных центра управления регионом «по наиболее беспокоящим жителей вопросам принято решение создать специальные рабочие группы для мониторинга».