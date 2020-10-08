Кемерово, , 07:51 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 октября, за прошедшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Скончались четыре пациента. У мужчины 1977 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1952 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1958 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — уточняется в официальном сообщении.

За это же время 67 пациентов выписаны. Всего в регионе с выздоровлением выписаны 7902 человека.

Отметим, что по данным на утро 7 октября, за прошедшие сутки в Кузбассе также было выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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