Оренбург, , 07:47 — REGNUM В Оренбургской области всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы минздрава региона Татьяна Савинова, Оренбуржье переживает непростой период последние десять дней.

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Болеют медики. Трое главных врачей медучреждений болеют COVID-19, но продолжают работать. Они изолировались в своих кабинетах и осуществляют руководство, отметила министр и выразила благодарность всем главным врачам за их титанический труд в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Мы переживаем очень непростой период последние три недели, особенно последние дней десять. Серьезные нагрузки на службу здравоохранения, это нельзя отрицать. У нас серьезно перегружены поликлиники. Мы по сути каждый день открываем койки. На койках сейчас лежит около 1 тысячи человек с коронавирусными пневмониями и примерно столько же — с вирусными пневмониями без лабораторного подтверждения», — сказала Савинова.

Она подчеркнула, что регион полгода вытягивал ситуацию. Прилагались очень большие усилия с тестированием, карантинами, применяли много технологий, что позволило вытянуть ситуацию по заболеваемости. Не было большого всплеска ни в июне, ни в июле. «Это позволило нам ресурсно приготовиться», — сказала глава минздрава.

По ее словам, в регионе практически ежедневно разворачивают новые койки для COVID-пациентов. С точки зрения материально-технического обеспечения, регион абсолютно готов к оказанию помощи тяжело больным.

Напомним, в Оренбургской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекции. Ежедневно выявляют более 100 носителей коронавируса.

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