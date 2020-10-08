Волоколамск, Московская область, , 07:45 — REGNUM Курсанты выпускного курса Московского высшего общевойскового командного училища завершили 5-й юбилейный пеший марш по маршруту, которым в 1941 году выдвигался на передовую для обороны Москвы сводный полк кремлёвских курсантов. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Исторический маршрут протяжённостью 85 километров пролегал от деревни Никольское Клинского района до села Ярополец Волоколамского района Московской области. Курсанты шли как по дорогам общего пользования, так и полевым, местами преодолевая заболоченные участки и водные преграды. За первый день было пройдено 50 километров. 7 октября наследники победителей преодолели последние 35 километров пути в Бессмертие.

На маршруте к кремлёвским курсантам, которых было 250 человек, присоединились студенты московских вузов, юнармейцы и участники патриотических организаций.

По прибытии на место участники марша отдали воинские почести и возложили венки и цветы к мемориалу «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 посвящается» в селе Ярополец.