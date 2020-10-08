Кемерово, , 07:30 — REGNUM Школы Кемеровской области пока не планируют отправлять на каникулы из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции сегодня, 8 октября, заявил губернатор Сергей Цивилёв.«Каникулы не планируем, только в рамках учебных планов, — уточнил глава региона. — В отдельных случаях, когда фиксируются случаи заболевания в школах, мы переводим на две недели на дистанционное обучение, чтобы сбить вспышку заболевания. Как только ситуация нормализуется, можно будет возобновлять обучение».

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Он уточнил, что в регионе были случаи, когда приостанавливалось обучение в малокомплектных школах, «потому что заболевали учителя, и учить было некому».