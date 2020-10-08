Абакан, , 06:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 59 носителей коронавируса, за весь период — 4771. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в республиканском правительстве.

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Выздоровели 58 человек. За всё время в республике выздоровели 4053 пациента.

Получают лечение 667 человек, в том числе у 37 — тяжёлая степень.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Хакасии выявили коронавирус у 52 человек. В регионе за весь период скончался 51 пациент с COVID-19.

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