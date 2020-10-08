Абакан, 8 октября 2020, 06:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 59 носителей коронавируса, за весь период — 4771. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в республиканском правительстве.
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Выздоровели 58 человек. За всё время в республике выздоровели 4053 пациента.
Получают лечение 667 человек, в том числе у 37 — тяжёлая степень.
Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Хакасии выявили коронавирус у 52 человек. В регионе за весь период скончался 51 пациент с COVID-19.
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