Чита, , 06:20 — REGNUM В Забайкальском крае более двухсот пациентов с COVID-19 переносит заболевание в средней и тяжёлой форме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего в стационарах на лечении находятся 881 носителей коронавируса.

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«Тех, кто болеет тяжело, с каждым днём всё больше. В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены 15 человек, еще 114 жителей региона находятся на кислородной поддержке», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Балуев.

Как отмечается, всего для лечения больных COVID-19 в регионе оборудовано более тысячи коек.

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