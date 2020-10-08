Триполи, , 06:10 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 1045 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливии достигло 39 513. Также за прошедшие 24 в стране скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливии жертвами осложнений COVID-19 стали 608 человек.

Отмечается, что за 7 октября из медучреждений был выписан с выздоровлением 241 пациент. Общее число выздоровевших в Ливии выросло до 22 831.