Кемерово, , 06:08 — REGNUM В шести населённых пунктах Кемеровской области завершается благоустройство памятных мест. За счёт областной поддержки приводятся в порядок скверы и реставрируются мемориалы, сообщили ИА REGNUM в кузбасском правительстве.

«Каждому городу трудовой доблести и воинской славы из областного бюджета было выделено по 25 млн рублей на благоустройство мемориалов и прилегающих к ним территорий, — отметил губернатор Сергей Цивилёв. — Приведение в порядок этих мест — дань уважения нашим прадедам, сохранение памяти об их подвигах во время Великой Отечественной войны для подрастающего поколения».

Так, первый сквер трудовой доблести и боевой славы благоустроили в Новокузнецке. А в Кемерове за два года отремонтированы шесть объектов. В Белове отремонтируют мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны на ул. Советская. В Анжеро-Судженске обновят девять мемориалов. В Прокопьевске средства направлены на реставрацию и обустройство четырёх памятных мест. В Ленинске-Кузнецком реконструируют сквер Трудовой доблести и воинской славы площадью 13 тыс. кв. м.