Горно-Алтайск, , 06:00 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки коронавирус выявлен у 103 человек. Это лишь на четыре случая меньше рекордного показателя от 27 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 4296.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Усть-Коксинского, Кош-Агачского, Онгудайского, Шебалинского, Чемальского районов. Среди заражённых двадцать детей. В большинстве случаев были диагностированы симптомы заболевания.

«За прошедшие сутки выздоровели 68 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Турочакского, Усть-Канского, Улаганского, Чемальского районов. По данным на утро 8 октября, за весь период в регионе выздоровел 3131 человек», — добавили в оперштабе.

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