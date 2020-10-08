Бразилиа, , 05:34 — REGNUM В Бразилии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 5 млн, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Только за 7 октября в стране подтвердили 31 553 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Теперь в Бразилии подтверждено уже 5 000 694 случая заражения новой инфекцией. Также за минувшие сутки на бразильской территории скончались 734 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Бразилии умерли 148 228 человек.

Наиболее пострадавшим от пандемии является штат Сан-Паулу — на него приходится 1 016 755 случаев и 36 669 летальных исходов среди заболевших COVID-19. При этом 7 октября власти штата распорядились открыть школы.