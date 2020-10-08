Кемерово, , 05:26 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 8 октября, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица, ухудшение видимости при осадках до 1 км. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

«Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда», — подчеркнули в региональном управлении МЧС РФ.

Пешеходам советуют переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах.

По прогнозам синоптиков, сегодня днём, 8 октября, ожидается — 2 …+3 °С.