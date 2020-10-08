Новосибирск, , 05:10 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, сохранится неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. В региональном управлении МЧС РФ предупреждают, что дождь и мокрый снег, минусовые температуры ночью будут способствовать образованию гололёда, а туманы могут ухудшить видимость до 1 км.

Сотрудники ведомства призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными.

«Погодные условия в сибирское межсезонье способны спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта и рост количества дорожно-транспортных происшествий. Особо сложной дорожная обстановка может быть на междугородных трассах», — подчеркнули ы МЧС РФ.

В Новосибирске сегодня, 8 октября, в первой половине дня местами ожидается небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 4−9 м/с, температура воздуха 0 … +2 °C.