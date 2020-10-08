Москва, , 05:52 — REGNUM В четверг, 8 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 9 октября в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +8… +10 °С.

Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +5… +10 °С ночью. Ночью местами небольшой дождь.

В пятницу, 9 октября, днём в столице ожидается +15… +17 °С. По области +13… +18 °С. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °С. Небольшой дождь.