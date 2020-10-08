Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Коронавирус нового типа выявили у 34 сотрудников Белого дома США и среди их знакомых, передает телеканал ABC со ссылкой на распоряжение американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

По собственным подсчетам телеканала, основанном на официальных данных, в Белом доме выявлено 24 случая заражения коронавирусом. Однако документ указывает иное число — 34 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у президента США Дональда Трампа был выявлен коронавирус нового типа. Он поступил в военный госпиталь имени Уолтера Рида для лечения. Спустя несколько дней, 7 октября, американский лидер уже вернулся в Белый дом для исполнения своих обязанностей. Лечащие врачи Трампа заявили, что у него не выявлено симптомов коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Лечение Трампа от COVID-19 стоило более $100 тысяч — NYT