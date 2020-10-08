Вашингтон, , 05:03 — REGNUM У генерала корпуса морской пехоты США Гэри Томаса тест показал заражение новым коронавирусом. Об этом со ссылкой на пресс-службу корпуса 7 октября сообщает газета Politico.

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В настоящее время Томас, у которого наблюдаются лёгкие симптомы COVID-19, находится на карантине.

Напомним, что генерал Томас был в числе высокопоставленных военных, ушедших на карантин после выявления SARS-CoV-2 у адмирала Чарльза Рея. Под режим ограничений также попали глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне и другие высокопоставленные военные.

Как сообщало ИА REGNUM, объединённый комитет начальников штабов ВС США и другие высшие чины Пентагона ушли на карантин после подтверждения COVID-19 у адмирала береговой охраны США Чарльза Рэя.

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