Анадырь, , 06:01 — REGNUM На Чукотке в Анадыре началась вакцинация против COVID-19. Первые добровольцы сделали прививки на базе Чукотской окружной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В первой поставки в регион доставлено 44 дозы отечественного препарата «Спутник V», разработанного Центром им. Гамалеи.

Первыми вакцину получают медики, у которых нет противопоказаний. Вакцинация пройдёт в два этапа. Сначала добровольцам введут первый компонент препарата, а через 21 день — второй.

На 8 октября на Чукотке зарегистрировано 204 случая заражения коронавирусом, выздоровели 188 человек, двое умерли. Проведено почти 37 тыс. тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что многие из его близкого окружения, включая родственников и коллег, сделали прививки российской вакциной от коронавирусной инфекции.