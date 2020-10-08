Сургут, Югра, , 04:39 — REGNUM В Югре депутат думы ХМАО Ринат Айсин вступил с предложением комплексной застройки: возводить новые храмы с пристроенными к ним бассейнами, кафе, футбольными площадками. Инициативу он представил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Vk.com/rinat_aysin1

Примером для него стал проект духовно-просветительского центра в московском Южном Бутово, где возводят храм в честь святого нязя Дмитрия Донского.

«Район Южное Бутово приобретет уникальный современный многофункциональный инфраструктурный объект с величественным храмом, духовно-просветительским и спортивным центрами на своей территории. Со временем, когда будет воздвигнуто главное здание храма, в комплексе появятся бассейн, музей, кафе, паломнический центр, медицинские, балетные классы, церковная лавка и многое другое», — аргументировал свою идею парламентарий.

В Сургуте запланировано строительство нескольких храмов. И Ринат Айсин считает, что возвести бассейн при церкви «было бы круто». Комментаторы депутата пока не поддержали, но интересуются: будет ли в бассейне святая вода, а пиво в кафе освящённым.