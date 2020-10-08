Хабаровск, , 04:40 — REGNUM За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 8 октября в крае зарегистрировано 12 641 носитель коронавируса, выздоровели 10 042 пациента, скончались 110 человек.

С начала октября случаи заражения коронавирусом ежедневно растут. Так, 1 октября было выявлено 79 носителей коронавируса, а 6 октября — 81.

В минздраве региона отмечают сезонный подъём острых респираторных заболеваний. Эпидпорог превышен на 10% в Хабаровске.

По словам специалистов, в регионе циркулирует риновирусная инфекция, лабораторно фиксируют случаи парагриппа.

Вакцинация населения от гриппа продолжается. Ждут поставку второй партии вакцины. Пока прививку сделали около 415 тысяч человек, что составляет более 30% населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в Москве 7 октября участвовал в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Он выступил с предложениями по обсуждаемым вопросам.