Сеул, , 04:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 69 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 60 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные девять являются импортными. Отмечается, что снова число ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Южной Корее опустилось ниже ста после резкого скачка 6 октября. В тот день центр подтвердил 114 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 24 422. За 7 октября в республике также скончались двое пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 427 человек.