Кемерово, , 04:18 — REGNUM Показания для лечения в стационаре имеют только 30 — 35% от всех случаев COVID-19 и внебольничных пневмоний. Об этом сообщил оперативный штаб Кемеровской области.«Объём коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями — величина постоянно изменяющаяся, — уточняет оперштаб. — Ежедневно идёт выписка пациентов и их госпитализация, минздравом Кузбасса ведётся работа по развёртыванию дополнительных коек».Так, на сегодня, 8 октября, коечный фонд для пациентов с коронавирусом и пневмониями в регионе составляет 3019, из которых занято — 2651, свободно — 368 коек. Готовятся к открытию 470 резервных коек на базе Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Кемеровое, Прокопьевской городской больницы, Ленинск-Кузнецкой городской больницы №1, Новокузнецкой городской клинической больницы №1.